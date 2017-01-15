Президент Сербії звинуватив Косово у «провокуванні війни»

Президент Сербії Томіслав Ніколич звинуватив косовських албанців у «провокуванні війни» після зупинки поїзда з Белграда на його маршруті до півночі Косова 14 січня.

«Вчора, ми були на межі зіткнення», – сказав Ніколич 15 січня. Він заявив, що Сербія захищатиме «кожен дюйм своєї території», в тому числі і своєї колишньої провінції Косово, де, за його словами, етнічні серби перебувають під загрозою з боку косовських албанців.

14 січня Сербія вирішила зупинити промо-поїзд, що їхав з Белграда до міста Митровиці (північ Косова) через повідомлення про замінування залізничного полотна у Косові.

Поїзд, який Сербія купила в Росії, був пофарбований у кольори сербського прапора із зображеннями церков, монастирів і середньовічних міст, а також написом 21-ю мовою – «Косово є сербським». Ця поїздка мала стати першою із сербської столиці до міста Митровиці у Косово після війни 1998-1999 років.

Белград не визнає за незалежну державу Косово, колишню автономію у складі Сербії, яка проголосила незалежність у 2008 році. Нормалізація відносин двох країн є попередньою умовою для Сербії та Косова на шляху до членства в ЄС, якого прагнуть обидві країни.