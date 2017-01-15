Матіос: правоохоронці перевірять заяву Білецького про корупцію у Нацгвардії

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що правоохоронці перевірять заяву народного депутата Андрія Білецького про корупцію і сепаратизм у Нацгвардії.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, керівник Нацгвардії надіслав до ГПУ листа-звернення з проханням про перевірку доводів депутата.

Матіос також опублікував фотокопію цього листа.

«Перевіримо ретельно, безпристрасно і за законом…Розберемося і дамо оцінку за законом», – пообіцяв головний військовий прокурор.

Раніше у Нацгвардії повідомили про звернення до Служби безпеки України та військової прокуратури щодо звинувачень Білецького.

14 січня народний депутат України Андрій Білецький на сайті полку «Азов», засновником якого він є, оприлюднив заяву, в якій звинуватив керівництво Національної гвардії у «сепаратизмі та системній корупції».

«Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни – на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція», – написав Білецький. Також він звинуватив керівництво Нацгвардії «у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів».

У Нацгвардії зауважили, що з початку 2017 року Андрій Білецький не надсилав жодних документів у Головне управління Національної гвардії щодо інформації в його публічній заяві.

Андрій Білецький є народним депутатом з 2014 року.