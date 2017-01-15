Facebook оголошує кампанію по боротьбі з неправдивими новинами в Німеччині

Соціальна мережа Facebook оголосила, що посилить боротьбу з неправдивими новинами в Німеччині.

«Минулого місяця ми оголосили про заходи щодо боротьби з проблемою неправдивих новин у Facebook», – повідомив прес-центр компанії.

«Ці оновлення запрацюють в Німеччині в найближчі тижні», – йдеться в заяві.

Facebook критикували через відсутність боротьби з неправдивими новинами в 2016 році під час президентських виборів в США. Компанія посилює заходи щодо боротьби з такими новинами в Німеччині напередодні майбутніх парламентських виборів, які відбудуться восени.

Німецькі політики попереджають, що популістські партії і іноземні держави можуть використовувати неправдиві новини, щоб спробувати вплинути на парламентські вибори.

Потенційні неправдиві новини будуть позначатися, проте не будуть видалятися, якщо це не порушує правила Facebook.