Штаб: бойовики з протитанкових ракетних комплексів обстріляли Золоте

У штабі АТО заявляють, що сьогодні підтримувані Росією бойовики з протитанкових ракетних комплексів обстріляли Золоте на Луганщині.

Як повідомляє прес-центр штабу, на маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів сепаратисти обстрілювали Широкине, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку.

На луганському напрямку, за даними штабу, зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Троїцьке, Новозванівку – з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів обстріляли Золоте.

У штабі зазначають, що на донецькому напрямку сепаратисти з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових біля Зайцева, Авдіївки та Верхньоторецького.

Загалом сьогодні з боку бойовиків зафіксовані 32 обстріли, додають у штабі.

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що Збройні сили України за минулу добу 9 разів порушили режим тиші. В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові випустили понад 200 мін і снарядів по районах, контрольованих донецькими бойовиками.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.