В Афганістані звільнили співробітника Червоного Хреста, викраденого в грудні

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє, що їхній іспанський співробітник, якого викрали на півночі Афганістану минулого місяця, був звільнений.

Хуан Карлос був викрадений 19 грудня 2016 року, коли працівники їхали з міста Мазарі-Шаріф в Кундуз.

Голова делегації МКЧХ в Афганістані Моніка Занареллі заявила у неділю, що Карлос «живий і здоровий» і тепер зі своєю командою перебуває в Кундузі.

«Його викрадення було страшним випробуванням для нього, а також для його родини, друзів і колег», – зазначають в організації.

МКЧХ не ідентифікували викрадачів і їхні мотиви.

В Афганістанізростає кількість випадків викрадення іноземних громадян. У серпні бойовики викрали двох професорів Американського університету Афганістану в Кабулі.