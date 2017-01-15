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15 січня 2017, Київ 20:26
Новини | Міжнародні

В Афганістані звільнили співробітника Червоного Хреста, викраденого в грудні

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє, що їхній іспанський співробітник, якого викрали на півночі Афганістану минулого місяця, був звільнений.

Хуан Карлос був викрадений 19 грудня 2016 року, коли працівники їхали з міста Мазарі-Шаріф в Кундуз.

Голова делегації МКЧХ в Афганістані Моніка Занареллі заявила у неділю, що Карлос «живий і здоровий» і тепер зі своєю командою перебуває в Кундузі.

«Його викрадення було страшним випробуванням для нього, а також для його родини, друзів і колег», – зазначають в організації.

МКЧХ не ідентифікували викрадачів і їхні мотиви.

В Афганістанізростає кількість випадків викрадення іноземних громадян. У серпні бойовики викрали двох професорів Американського університету Афганістану в Кабулі.

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