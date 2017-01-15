Керівник ЦРУ попереджає Трампа щодо «заяв і повідомлень в соцмережах»

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан закликав обраного президентом США Дональда Трампа слідкувати, що він говорить і публікує в соціальних медіа, кажучи, що спонтанність не в інтересах національної безпеки.

Бреннан сказав, що «говорити і твіттити» є вибором для Трампа, який 20 січня вступає на посаду 45-го президента США.

«Спонтанність – це не те, що захищає інтереси національної безпеки і таким чином, коли він говорить, або коли він реагує, просто переконайтеся, що він розуміє, які наслідки і вплив на США могли б бути», – сказав Бреннан в 15 січня інтерв’ю Fox News неділю.

Бреннан також попередив Трампа щодо Росії.

«Я не думаю, що у нього є повне розуміння російських можливостей, намірів і дій Росії», – сказав Бреннан.

У розсекреченій доповіді розвідки, опублікованій минулого тижня, зазначається, що президент Росії Володимир Путін розпорядився здійснити кампанію впливу на вибори США, яка мала збільшити шанси на перемогу Трампа. Москва заперечує ці звинувачення.Трамп і його прихильники також заперечували ці висновки.