Держприкордонслужба: дві громадянки Росії попросили статус біженця в Україні

Державна прикордонна служба України заявляє, що сьогодні дві громадянки Росії попросили статус біженця в Україні.

Як повідомляє прес-служба відомства, на Харківщині у пункті пропуску «Гоптівка» під час проходження прикордонного контролю про надання статусу біженців до прикордонників звернулися 47-річна жінка та її 20-річна донька.

За даними Держприкордонслужби, вони прибули з Росії пішки з маленькою дитиною.

«Жінки розповіли, що у зв’язку з українським походженням та українським громадянством онучки в Росії вони не могли працевлаштуватися та не отримували належної медичної допомоги. Змучившись від постійних утисків, вони були змушені просити статусу біженців, адже побоювались за своє життя та життя дитини», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

За даними Державної міграційної служби України, станом на листопад у 2016 році вісім громадян Російської Федерації отримали статус біженця, всього за 11 місяців 2016 року за захистом до України звернулися 69 громадян Росії.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».