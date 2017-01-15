Понад 70 країн закликали Ізраїль і Палестину до примирення

Понад 70 країн закликали Ізраїль і палестинців знову заявити про свою прихильність мирному врегулюванню та утримуватися від односторонніх дій. Про це йдеться у прес-релізі за підсумками конференції щодо Близькосхідних мирних переговорів в Парижі 15 січня.

У заяві є заклик до обох сторін «офіційно знову заявити про свою прихильність рішенню про створення двох держав».

Палестинці привітали присутніх, але прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху – який відмовився від участі в заході – заявив про «фальсифікації» проти Ізраїлю.

Останній раунд прямих 9-місячних мирних переговорів провалився на тлі напруженості в квітні 2014 року.

Державний секретар США Джон Керрі взяв участь в зборах, представників нової адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа не було.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що «тільки прямі переговори між ізраїльтянами і палестинцями можуть привести до миру».

«Світ не може, не повинен, змиритися з статусом-кво», – сказав він в в Парижі дипломатам, які приїхали з різних країн Європи, Близького Сходу та інших регіонів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що міжнародне співтовариство докладає зусиль задля повернення до столу переговорів. Він зазначив, що основою для переговорів є повернення до кордонів 1967 року і визнання основних рішень, ухвалених ООН.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих і складних питань конфлікту. Трамп під час виборчої кампанії обіцяв визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перемістити американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Напередодні конференції в Парижі президент Палестинської автономії Махмуд Аббас попередив, що переміщення посольства США в Єрусалим «не допоможе мирному процесу».

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави, в той час як Ізраїль називає все місто своєю столицею.