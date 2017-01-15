Український ПЕН-клуб заявляє про неможливість запросити керівників російського ПЕН-клубу на з’їзд до України

Український ПЕН-клуб засуджує позицію керівництва російського ПЕН-клубу і заявляє про неможливість запросити керівників організації на з’їзд в Україну.

«Ми повністю підтримуємо чесних письменників і засуджуємо конформістське керівництво російського ПЕН, що ставить під загрозу принципи Міжнародного ПЕН-клубу і багатовікової гуманістичної традиції російської літератури. Ми особливо обурені зневажливим ставленням російського ПЕН до Сенцова і інших політичних в’язнів», – йдеться у заяві.

Представники організації вважають жахливим те, що «десятки людей в Росії перебувають в ув’язненні за свої вислови і думки, а також те, що російський ПЕН-клуб повністю сліпий і глухий до їхнього тяжкого становища».

«Як потенційні господарі 83-го з’їзду Міжнародного ПЕН-клубу, ми вважаємо, що неможливо запросити в Україну посадових осіб прокремлівської організації, які в повній мірі підтримують військове вторгнення і анексію Криму… Ми твердо переконані, що і заявлена позиція, і діяльність російського ПЕН-клубу розходиться з Статутом ПЕН-клубу і основоположними принципами поваги прав людини і міжнародного права», – наголошується у заяві.

Минуло тижня стало відомо, що публіциста, громадського активіста Сергія Пархоменка з 10 січня виключили з російського ПЕН-клубу. Пархоменко вважає, що це рішення пов’язане з опублікованою на сайті «Эхо Москвы» заміткою «про ганьбу, що сталася з Російським ПЕН-клубом, коли його керівники публічно відмовилися від заяви на підтримку Олега Сенцова».

Згідно з протоколом засідання виконкому організації, це рішення було прийнято одностайно. Пархоменка виключено з організації «за відхилення від непорушних принципів, зазначених у Хартії Міжнародного ПЕН-клубу, систематичне невиконання вимог цього Статуту, за провокаційну діяльність, яка є несумісною з цілями і завданнями Російського ПЕН-центру, і висловлювання, що зачіпають честь і гідність особистості». Після цього рішення про вихід з організації оголосила ще низка письменників.

ПЕН-клуб – це організація поетів-романістів, яка була заснована в Лондоні ще в 1921 році. ПЕН-центри існують у 101 країні. Очікується, що 83 з’їзд Міжнародного ПЕН-клубу відбудеться восени в Україні.