Держприкордонслужба: на кордоні з Польщею у чергах стоять 720 авто

Державна прикордонна служба заявляє, що станом на 22:00 720 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Як повідомляє прес-служба відомства, найбільші черги зафіксовані в пунктах пропуску «Ягодин авто» – 300, «Краковець» – 150, «Рава-Руська» 100 авто.

Прикордонники зазначають, що у пунктах пропуску «Устилуг» і «Грушів» – по 50 транспортних засобів, в пункті «Угринів» – 40 і в «Шегині» – 30 автомобілів, натомість у пункті «Смільниця» черг немає.

За даними Держприкордонслужби, на кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску «Ужгород» у черзі стоять 40 автомобілів і в пункті пропуску «Малий Березний» – 35.

На кордоні з Угорщиною та Румунією черг немає.

Державна прикордонна служба України часто інформує про значні черги на кордоні з Польщею.