Трамп розкритикував дії Росії в Сирії

Обраний президентом США Дональд Трамп назвав втручання Росії в Сирії «дуже поганими речами», що призвело до «жахливої гуманітарної ситуації».

Він також сказав, що сподівається підписати договір про скорочення ядерної зброї з Росією.

Як заявив він в інтерв’ю The Times (Лондон), він вважає, що інші країни ЄС підуть слідом за Великобританією і вийдуть з блоку, а також розкритикував НАТО за недостатньо боротьбу з тероризмом.

У вересні 2015 року Росія, яка підтримує режим сирійського президента Башара Асада, розпочала повітряну кампанію в Сирії. Москва заявила, що знищує там екстремістські угруповання. Критики дій Росії твердять, що російські літаки атакують насамперед сили поміркованої сирійської опозиції, яка протистоїть як силам Асада, так і «Ісламській державі».