Канал «СТБ» обіцяє покарати винних за вихід в ефір програми з особами, які назвалися військовими Росії, що воювали на Донбасі

Керівництво українського телевізійного каналу «СТБ» обіцяє покарати винних за вихід в ефір 15 січня програми за участі осіб, які назвали себе військовослужбовцями Росії, що воювали на Донбасі. Про це на сторінці у Facebook написав голова правління «Міжнародного медіа-центру СТБ» Володимир Бородянський.

«У неділю, 15 січня, ми показали програму «Битва екстрасенсів» виробництва телеканалу «ТНТ» (Росія). У цій програмі показані люди в камуфляжі, по контексту програми – це російські колишні і /або діючі військові. Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ даної програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я прошу вибачення у телеглядачів», – написав Бородянський.

За його словами, керівництво каналу «СТБ» вирішило припинити показ програми «Битва екстрасенсів» російського виробництва та звільнити співробітників, які допустили вихід програми у телеефір.

15 січня в одному з епізодів програми «Битва екстрасенсів» російського каналу «ТНТ», яку транслював український канал «СТБ», показали чоловіка, який назвав себе російським військовим, що воював на Донбасі. Загалом участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж.

За сюжетом програми, шестеро осіб у камуфляжі влаштували засідки на різних поверхах занедбаної будівлі. Під час одного з епізодів чоловік-екстрасенс звернувся до учасника програми з твердженням, що той «воював і зовсім нещодавно». Коли ведуча запитала, де саме воював, той відповів – в Україні. Це пізніше і підтвердив один із учасників, що назвався військовим.

Трансляція програми викликала обурення серед користувачів соціальних мереж, які закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно відреагувати на цю подію.

Державний регулятор, який здійснює нагляд за дотриманням законів у сфері телерадіомовлення України поки не надав офіційних коментарів з цього приводу.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на частині сходу України. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».