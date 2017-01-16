1 військовий поранений на Донбасі через обстріли бойовиків – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу було поранено одного українського військовослужбовця. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, підтримувані Росією сепаратисти напередодні здійснили 60 обстрілів на всіх напрямках.

Під час збройних атак бойовики використовували різнокаліберну артилерію, озброєння БМП, гранатомети, стрілецьку зброю.

З протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку, додали у штабі.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про три факти порушення тиші українською стороною за попередню добу. В угрупованні «ДНР» станом на 7:00 понеділка не вказують про ситуацію на підконтрольних донецьким сепаратистам територіях.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.