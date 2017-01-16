Трамп не виключив угоди з Росією про обмеження санкцій в обмін на скорочення ядерних озброєнь

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь. Про це Трамп сказав в спільному інтерв’ю лондонському виданню The Times та німецькій газеті Bild 15 січня.

«Є санкції проти Росії, давайте подивимося, чи не вийде у нас укласти з Росією хороші угоди. Наприклад, я думаю, ядерної зброї має бути набагато менше, потрібно дуже істотно її скоротити. Це одна частина. А тут ці санкції, і Росія зараз від них важко страждає. І я думаю, тут може дещо вийти», – сказав Трамп.

Також в інтерв’ю Трамп назвав втручання Росії в Сирії «дуже поганими речами», що призвело до «жахливої гуманітарної ситуації». Також він розкритикував НАТО за недостатньо боротьбу з тероризмом, а учасників альянсу у неретельній сплаті членських внесків. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, попри, як сказав Трамп, повагу, зробила «катастрофічну помилку», дозволяючи такій великі кількості мігрантів без документів в’їхати до Німеччини. Лондон він похвалив за «Brexit» і не виключив, що й інші країни ЄС підуть слідом за Великобританією і вийдуть з блоку.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.