Гройсман на зустрічі з Байденом подякував йому за віру в Україну – речник прем’єра

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі у понеділок в Києві з віце-президентом США Джозефом Байденом подякував йому за віру в Україну, повідомив у Twitter речник українського прем’єра Дмитро Столярчук.

«Дякую вам за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у вашому сердці», – цитує речник слова Гройсмана.

Зустріч прем’єр-міністра з віце-президентом США розпочалася у понеділок о 7:30 після приземлення літака американського посадовця в аеропорту «Бориспіль».

Очікується, що близько 9-ї ранку Джозеф Байден прибуде до Адміністрації президента України для зустрічі з Петром Порошенком, а приблизно через півтори години віце-президент США та український президент розкажуть про теми їхньої спільної бесіди.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп.

У команді 44-го президента США Барака Обами Байден координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.

Як повідомлялося, після Києва Джозеф Байден відвідає швейцарський Давос.