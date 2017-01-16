Пакистан запевнив Афганістан у знищенні всіх «безпечних схованок терористів» у країні

Командувач армії Пакистану, генерал Джавед Баджва заявив президентові Афганістану Ашрафу Гані, що його війська знищили «всі безпечні схованки терористів» у Пакистані. Про це йшлося під час телефонної розмови представників обох країн 15 січня.

«Пакистан пройшов довгий шлях в боротьбі з тероризмом і усунув в результаті всі безпечні схованки бойовиків», – процитував слова Баджви його речник.

За його словами, під час бесіди Баджванаголосив на тому, що обидві країни повинні співпрацювати у питаннях безпеки для стримування проникнення через кордон груп бойовиків.

Баджва також повторив заклик Ісламабада встановити надійну систему безпеки кордонів, щоб перешкодити бойовикам у міграції на лінії всього майже 2600-кілометрового кордону між Пакистаном і Афганістаном.

Також пакистанська сторона висловила афганській співчуття через серію атак в країні останніми днями, в яких загинули понад 50 людей і десятки були поранені.

Раніше афганські офіційні особи звинувачували пакистанських розвідників у зв’язках з талібами та іншими бойовиками, що діють в Афганістані і наданні їм прихистку в Пакистані. Пакистан ці звинувачення заперечує.