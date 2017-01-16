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16 січня 2017, Київ 11:27
Новини | Міжнародні

Впливові видання Китаю застерегли Трампа від «провокативних» заяв щодо Тайваню

Фото ілюстраційне

Фото ілюстраційне

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Дві впливові китайські газети застерегли обраного майбутнього президента США Дональда Трампа від «провокативних» заяв щодо Китаю, які суперечать позиції офіційного Пекіна про Тайвань і можуть погіршити подальші відносини між країнами.

«Якщо Трамп має намір почати з цього ходу після вступу на посаду, то прихід періоду жорстких, руйнівних взаємин буде неминучим, оскільки у Пекіна не залишиться іншого вибору, окрім як «зняти рукавички» (вдатися до рішучих дій – ред.)», – йдеться на шпальтах англомовного видання China Daily 16 січня.

Інша державна газета Global Times у статті про Дональда Трамп і його позицію щодо Тайваню написала, що він «грається з вогнем».

Коментарі з’явилися через три дні після того, як Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав про ймовірний перегляд Вашингтоном політики «одного Китаю» у подальших переговорах. МЗС Китаю пізніше заявив, що про жоден перегляд відносин не може бути мови.

Китай вже висловлював своє обурення заявами Трампа подібного характеру, зокрема і коли відбулася його телефонна розмова «вітального» характеру після перемоги на виборах із лідером Тайваню Цай Інвенем.

Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території і виступає проти офіційних контактів між іншими країнами і Тайванем.

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