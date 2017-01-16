Екс-голова МЗС Сербії заявив про намір балотуватися у президенти

Колишній міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч заявив, що балотуватися на посаду президента країни на виборах, призначених на кінець цього року. Про це Єремич заявив 15 січня в Белграді.

41-річний Єремич був міністром закордонних справ Сербії у період 2007-2012, а також головою Генсамблеї ООН в 2012-2013 роках. Він також був кандидатом на заміну Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.

Дата президентських виборів у Сербії поки невідома. Втім майбутнє волевиявлення, як кажуть експерти, стане тестом на подальший курс країни – або тіснішу співпрацю з Росією, або поглиблення контактів із ЄС з метою вступу до співтовариства.

Президент Сербії Томіслав Ніколич теж, як очікується, буде балотуватися на другий термін, втім офіційної заяви з цього приводу ще не зробив.