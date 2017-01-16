Стрілянина у «бурштиновій зоні»: через сутички на Рівненщині і Житомирщині є поранені та загиблий – поліція

У ніч на 16 січня між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі міста Олевська Житомирської області сталися сутички. Про це інформує у понеділок обласне управління Нацполіції.

«В результаті вогнепальні поранення отримали семеро осіб – четверо з Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією з поліції, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими з Львівщини», – йдеться в повідомленні.

Розпочатого кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація події – «замах на вбивство» та «хуліганство». Тривають слідчі дії.

«Встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби», – додали в управлінні поліції Житомирщини.

Повідомляється, що через соцмережі жителі Олевська готують акцій протесту, бо вважають, що влада і правоохоронці не вчинили жодних дій для нормалізації ситуації у «бурштиновому» регіоні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в Старому селі Рокитнівського району Рівненщини місцеві жителі затримали і передали поліції кількох немісцевих осіб, які вривалися до будинків жителів села і чинили розбій. За попередньою інформацією, двоє із затриманих із вогнепальними пораненнями нині перебувають у лікарні.

Як повідомила інспектор відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Рівненській області Ольга Олійник, нині в Старому селі ситуація спокійна, порядок забезпечують восьмеро поліцейських. Офіційну інформацію щодо конфлікту обіцяють повідомити на сайті МВС та Головного управління поліції в області після узгодження з керівництвом.

Напередодні Нового року Рівненська обласна рада звернулася до президента, Верховної Ради і міністра внутрішніх справ з проханням ввести на Полісся загони Нацгвардії і негайно ухвалити законодавство про легалізацію бурштинового старательства.

Останніми роками на Рівненщині, Волині та Житомирщині процвітає незаконний видобуток бурштину. Минулоріч силовики затримали декількох осіб з прокуратури на Рівненщині за підозрою у кришуванні незаконного видобутку, втім кардинально це ситуації не змінило.