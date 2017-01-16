Гройсман заявив віце-президенту США про 100-відсоткову відданість реформам в Україні

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі у понеділок в Києві з віце-президентом США Джозефом Байденом заявив, що Україна на 100 відсотків віддана реформам, інформує урядовий портал за підсумками закритої зустрічі сторін.

«Я хочу запевнити вас у тому, що мій уряд і я особисто як прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу. Ми будемо робити все для того, щоб Україна відбулася, щоб зусилля, які докладалися та докладаються, привели нас до успіху. Я точно знаю, що зміни, які ми робимо, будуть найкращим внеском в успіх нашої країни», – сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр подякував за тверду та незмінну позицію США та особисте лідерство Джозефа Байдена у справі мобілізації міжнародної допомоги та підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.

Гройсман також підкреслив готовність України до подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США.

На цю пору вже завершилася зустріч Джозефа Байдена з президентом України Петром Порошенком.

У команді 44-го президента США Барака Обами Байден координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп.