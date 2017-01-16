Байден: Київ може виконати політичну частину «Мінська» після того, як агресія Росії припиниться

Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що Україна зможе виконати політичну частину Мінських угод повною мірою лише після реалізації Росією своїх зобов’язань у сфері безпеки.

«Хочу наголосити: політична частина угоди не може бути імплементована доти, поки агресія Росії не припиниться. Лише після того, як Росія залишить схід України, виконає Мінські угоди і дозволить Донбасу знову бути мирним і безпечним, від України можна очікувати виконання її політичних зобов’язань», – заявив Байден після переговорів із президентом України Петром Порошенком 16 січня в Києві.

Віце-президент США наголосив, що санкції проти Росії діятимуть до виконання нею своїх зобов’язань.

«Разом із нашими партнерами в ЄС і «Групі семи» ми чітко дали зрозуміти, що санкції будуть діяти, поки Росія повністю, наголошую, повністю не виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами. А санкції, що стосуються Криму, проти Росії мусять бути чинними доти, поки Росія не поверне повний контроль над Кримом народові України», – наголосив Байден.

Він назвав мінський мирний процес «єдиним життєздатним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі».

«Я знаю, як вам важко зберігати віру у мінський процес, коли Росія відмовляється виконати безпекові зобов’язання. Цей процес залишається єдиним життєздатним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі, відновлення влади України на сході і повернення Україні контролю над кордоном, найкраща надія на те, щоб Україна рухалася далі як єдина країна», – додав Байден.

Віец-президент США перебуває з одноденним візитом в Україні. Раніше він зустрівся з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп.

У команді 44-го президента США Барака Обами Байден координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.

Як повідомлялося, після Києва Джозеф Байден відвідає швейцарський Давос.