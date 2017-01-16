ГПУ: суд у Старобільську почав розглядати справу проти Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

«У Старобільському райсуді Луганщини почався розгляд справи Єфремова по суті», – написала речниця Юрія Луценка у Facebook.

13 січня Єфремова конвоювали з Києва до Старобільська.

Раніше цього місяця Апеляційний суд Луганської області вирішив, що Олександра Єфремова будуть судити у Старобільську, бо це єдине місто на Луганщині, де є слідчий ізолятор, у якому можна утримувати колишнього депутата, який наразі перебуває під вартою. Крім того, в Старобільському районному суді є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акту.

4 січня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду. Пізніше стало відомо, що матеріали надіслали до Сватівського районного суду Луганської області, який наразі розглядає справи, що територіально належать до Ленінського районного суду Луганська. Однак в. о. голови Сватівського районного суду звернувся до Апеляційного суду Луганської області з проханням розглянути можливість перенести розгляд справи Єфремова в інший суд регіону. Він мотивував своє рішення тим, що у Сватові немає необхідної кількості суддів, які могли б розглядати цю справу, а також не створено необхідних умов для утримання осіб, які перебувають під вартою.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов відкидає ці звинувачення.