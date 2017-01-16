Нинішня агресивна Росія є пріоритетною загрозою і для США, і для України – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що «нинішня агресивна Росія» є пріоритетною загрозою і для США, і для України. Про це він сказав після переговорів з віце-президентом США Джо Байденом 16 січня в Києві.

«Вітаю перші обнадійливі сигнали, виголошені під час сенатських слухань кандидатів на посади державного секретаря Тіллерсона та міністра оборони США Маттіса. Так, нинішня агресивна Росія – це пріоритетна загроза і для США, і для України», – заявив Порошенко.

«Так, Росія вторглася на територію України, окупувавши частину Донбасу і Крим. Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації (США – ред.) чітко стоять на цих позиціях. Так, санкції не є самоціллю, але це важливий інструмент тиску, впливу та мотивації для Росії бути за столом переговорів, імплементувати Мінські домовленості, припинити агресію та окупацію і забезпечити територіальну цілісність нашої держави в рамках міжнародного права. Це інструмент впливу для того, щоб поважати міжнародне право з боку Росії», – заявив президент.

Порошенко додав, що відповідальність перед партнерами і союзниками – це дуже важлива ознака США як глобального лідера, «яким вони були, є і залишатимуться».

Президент України також наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Зі свого боку, Джо Байден наголосив, що санкції проти Росії через її агресію на Донбасі в анексію Криму діятимуть до виконання нею своїх зобов’язань.

Віце-президент США перебуває з одноденним візитом в Україні. Раніше він зустрівся з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп.

У команді 44-го президента США Барака Обами Байден координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.