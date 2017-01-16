Прокуратура: кримінальне провадження щодо Каська закрили

Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження щодо колишнього заступника Генерального прокурора України Віталія Каська.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, орган досудового розслідування не здобув достатніх доказів для доведення винуватості Каська у суді, а встановленні порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності.

У зв’язку з цим ухвалене рішення про закриття провадження щодо Каська, додають у прокуратурі.

У відомстві уточнили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Каська здійснював слідчий відділ Печерського управління поліції в Києві.

Каська прокуратура підозрювала у вчиненні шахрайських дій та використанні підробленого документу під час приватизації житла у Києві. Екс-заступник генпрокурора звинувачення відкидає. Він заявляв про намір відомства дискредитувати його.

У квітні минулого року уНаціональному антикорупційному бюро України заявили, що немає злочину в отриманні квартир колишнім заступником генерального прокурора Віталієм Каськом.