Петренко опублікував список кандидатів на посаду керівника департаменту люстрації

Міністр юстиції Павло Петренко опублікував список кандидатів на посаду керівника департаменту з питань люстрації.

«Ми зацікавлені у тому, щоб цей конкурс пройшов максимально публічно і прозоро. Адже в ході відбору ми маємо знайти сильного і самодостатнього професіонала, який зміг би достойно вести такий складний напрямок роботи Мін’юсту», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За слова міністра, якщо серед поданих кандидатів не буде достойної фігури, буде проводитися ще один конкурс.

У міністерстві раніше повідомляли, що конкурс відбудеться з 17 до 19 січня у три етапи: письмове тестування, практичне завдання та співбесіда.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

6 грудня 2016 року Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.