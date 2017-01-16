Павленський виїхав із Росії через кримінальну справу про зґвалтування

Художник-акціоніст Петро Павленський із сім’єю виїхав з Росії до Франції, де він має намір просити політичний притулок, після того, як російська влада почала дослідчу перевірку проти нього і його соратниці Оксани Шалигіної за статтею «Насильницькі дії сексуального характеру».

Як розповів Павленський російському телеканалу «Дождь», заяву на нього і Шалигіну написала актриса Театр.doc Анастасія Слоніна. Максимальний термін покарання за цією статтею – десять років позбавлення волі. Павленський провину заперечує і називає цю справу «доносом». Він заявляє, що знайомий зі Слоніною, вона була у нього вдома один раз – увечері 4 грудня, після чого написала заяву.

Художник повідомив, що 14 грудня після повернення в Москву з Варшави, його разом з Шалигіною відвезли на допит, який тривав сім годин. Після цього, їх, коли вони вже чекали конвою, за словами Павленського, несподівано відпустили. Художник разом із соратницею і дітьми виїхав на автомобілі через Білорусь до України, а звідти відлетів до Франції.

Адвокат Павленського Ольга Дінзе повідомила «Дождю», що зараз йде дослідча перевірка. Захист ще не ознайомився з матеріалами.

Павленський стверджує, що це кримінальне переслідування влада Росії використовує владою для того, щоб усунути його від політичного життя в країні. «Вони усувають те, що їм незручно, те, що незручно режиму, тому що треба розуміти, що кожна здійснена акція – вона спростовувала сильні, великі масиви пропаганди, на яку держава витрачає величезні кошти», – сказав Павленський.

У ніч на 9 листопада 2015 року Павленський облив бензином і підпалив вхідні двері в будівлю ФСБ Росії на Луб”янці. Художник назвав цю акцію «рукавичкою, яку кидає суспільство в обличчя терористичній загрозі», яка, на його думку, виходить від ФСБ. У червні суд оштрафував Павленського на півмільйона рублів, визнавши його винним у пошкодженні «об’єкта культурної спадщини», і зобов’язав його виплатити майже стільки ж «потерпілій стороні» – ФСБ. Художник заявив, що не збирається оплачувати штрафи.