Поліція Кривого Рогу відкрила провадження через підпал державного прапора біля стели пам’яті бійців АТО

Поліція Кривого Рогу розпочала кримінальне провадження через підпал невідомими державного прапора біля стели пам’яті бійців АТО. Про це Радіо Свобода в понеділок повідомили в міському управлінні поліції.

За даними поліції, провадження розпочали за частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України – хуліганство.

«Встановлюються причетні особи й обставини інциденту», – повідомили Радіо Свобода в поліції міста.

Правоохоронці також підтвердили, що прапор біля стели був пошкоджений «шляхом підпалу».

У неділю, 15 січня, стало відомо, що в Кривому Розі, в районі 95-го кварталу, біля стели із фотографіями загиблих бійців АТО невідомі спалили прапор України. Громадські активісти, які доглядають за стелою, помітили залишки прапора і табличку із написом «Героям слава», яку невідомі намагались зламати. Активісти звернулись до поліції та СБУ.

Водночас сестра одного із загиблих криворіжців – бійців АТО Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, в якому йдеться про низку фактів з подібними інцидентами, які стались у Кривому Розі впродовж двох років.

У зверненні зазначається, зокрема, про «неодноразове паплюження державної символіки в Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні в центрі міста, псування фарбою патріотичної стели, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією.

«У зв’язку з вищевказаними діями спрямованими на підрив цілісності української держави, просимо представників СБУ посилити заходи безпеки в Кривому Розі», – йдеться у зверненні.

Раніше родичі загиблих бійців вимагали, аби всі інциденти, пов’язані з наругою над державними символами, пам’яттю бійців та героїв Небесної сотні у Кривому Розі, були об’єднані в одне провадження й розслідувались разом.