В анексованому Криму суд відновив розгляд «справи Чийгоза» – адвокат

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму відновилися судові засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це у своєму twitter написала адвокат затриманого Микола Полозов.

«У засіданні по справі Ахтема Чийгоза триває дослідження речових доказів – фотографій», –написав Полозов.

За інформацією адвоката, на судове засідання прийшов батько Ахтема Чийгоза.

«Хоче побачити сина хоча б по телевізору відеозв’язку», – написав Полозов.

В українському МЗС вимагають від Росії припинити політичні репресії щодо кримських татар.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Раніше кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.