НАБУ: суддя Чаус не з’явився на допит

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус не з’явився на допит.

«Поки інформації про те, де перебуває Чаус і чому він не з’явився, у нас немає. Ми будемо просити суд дозволити спеціальне досудове розслідування. Після того, як досудове розслідування буде завершено, за рішенням детектива і прокурорів провадження направлять до суду», – повідомила речниця бюро Світлана Оліфіра.

НАБУ викликало Чауса на допит 16 січня як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Національне антикорупційне бюро 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на затримання Чауса. У НАБУ припускали, що він перебуває в Білорусі. За даними бюро, Чаус з 11 листопада 2016 року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.