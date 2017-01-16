Апеляційний суд переніс розгляд скарги щодо Охендовського на 30 січня

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційній прокуратури щодо відсторонення голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського від посади на 30 січня.

Як повідомили в суді, відповідне клопотання подали адвокати Охендовського через те, що беруть участь в іншому судовому засіданні та через участь Михайла Охендовського у слідчих діях в Національному антикорупційному бюро.

21 грудня 2016 року Солом’янський районний суд Києва відмовився відсторонити голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського від посади. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу. Суд тоді обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

13 грудня минулого року в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів із цього приводу. Натомість cам Михайло Охендовський свою провину заперечує.