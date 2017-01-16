ЗМІ: дочку Карімова допитала прокуратура Швейцарії

The Wall Street Journal повідомляє, що швейцарські прокурори допитали старшу дочку покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, Гюльнару Карімову, у справі про відмивання грошей.

За повідомленням, допит загальною тривалістю 23 години відбувся 9-10 грудня. У статті від 15 січня видання цитує женевського адвоката Карімової Ґреґуара Манжу, який повідомив, що двом швейцарським прокурорам дозволили допитати Карімову у столиці Узбекистану, Ташкенті.

Із Карімовою, яку свого часу розглядали як можливу наступницю свого батька, пов’язані розслідування щодо відмивання коштів у Швеції і Швейцарії. Крім того, вона є фігуранткою розслідувань фінансових злочинів в Узбекистані, в рамках яких були арештовані її соратники. Вона перебуває під домашнім арештом у Ташкенті від 2014 року.

Як заявив Манжа, Карімова «відносно добре себе почуває, але її безпека зовсім не гарантована».

Ані Карімова, ані її діти не були присутні на похороні Іслама Карімова у вересні минулого року.