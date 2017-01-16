Порошенко доручив МЗС передати позов щодо Росії до Міжнародного суду ООН

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

«Три роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму», – сказав президент під час зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками глави АПУ Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим, повідомляє прес-служба президента України.

Він зауважив, що на сьогодні завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі, цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії фінансування тероризму.

«Це була довга і кропітка робота. Було проведено багато сесій та направлена велика кількість нот», – сказав президент, додавши, що в рамках цього позову було проведено 5 засідань і направлено 45 нот.

За словами Порошенка, друга позиція у цьому позові стосується застосування Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

«Сьогодні увесь комплекс робіт по досудовому процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію по цим двох Конвенціях», – наголосив він.

Порошенко доручив українським дипломатам передати вже сьогодні позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

У вересні минулого року МЗС повідомило про позов щодо порушень морського права Росією.

Україна також подала низку позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо захоплення контролю Росією над Кримським півостровом і подій, які відбулися пізніше на сході України і стосуються численних порушень прав людини, щодо незаконного вивезення дітей-сиріт із Луганщини (з окупованого міста Сніжне) на територію Росії. Ще одне провадження у справах «Україна проти Росії» Європейський суд із прав людини відкрив за фактом порушення прав лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та його сина Хайсера Джемілєва.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».