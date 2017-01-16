У Мінську почалося засідання контактної групи щодо Донбасу

Засідання учасників Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі почалося 16 січня у білоруському Мінську, написала у Facebook речниця представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Інформацію підтверджує також Міністерство закордонних справ Білорусі.

Нинішнє засідання є першим у 2017 році.

Востаннє засідання контактної групи у Мінську відбулося 21 грудня 2016-го. На ньому сторони погодили оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня.

Крім того, на останньому минулого року засіданні контактної групи обговорювали звільнення полонених.