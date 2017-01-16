Полозов заявляє, що йому загрожують примусовим приводом в ФСБ для допиту по «справі Умерова»

Адвокат Микола Полозов заявляє, щойому погрожують примусовим приводом в ФСБ для допиту як свідка у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Про це Полозов сказав в відеокоментарі, який опублікував глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці Facebook.

За словами адвоката, 16 січня під час перерви у судовому засіданні у справі щодо Ахтема Чийгоза в суд прийшов слідчий ФСБ.

«Вони знову спробували мені вручити повістку для виклику на допит як свідка у справі Ільмі Умерова. Я вкотре відмовився взяти цю повістку, мотивуючи своє рішення тим, що дії слідчого є незаконними. Допитувати адвоката щодо обставин, які йому стали відомі у зв’язку з наданням юридичної допомоги прямо заборонено законом. На це слідчий Скрипка заявив, що наслідки будуть виражені в примусовому приводі в ФСБ, складанні протоколу і допиті яксвідка у «справі Ільмі Умерова», – сказав Полозов.

За інформацією адвоката, наприкінці минулого року він подав апеляційну скаргу на постанову суду, який дозволив слідчому провести допит Полозова.

«Сьогодні я дізнався, що скарга ще не надійшла, рішення ще не вступило в законну силу, а значить, дії слідчого Скрипки абсолютно незаконні. Ці дії спрямовані на те, щоб видворити мене з Криму, і щоб я припинив надавати допомогу громадянам України, які перебувають під репресивним катком російської правоохоронної системи», – вважає Полозов.

У грудні минулого року підконтрольний Кремлеві Київський районний суд Сімферополя задовольнив звернення слідчого ФСБ про дозвіл викликати Полозова як свідка у справі Умерова. За російським законодавством, яке Москва нав’язала і в окупованому Криму, якщо адвокат стане свідком у справі свого підзахисного, це означатиме його усунення зі справи як захисника.

Полозова є захисником у низці справ проти кримських татар в Криму.