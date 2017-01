Порошенко не братиме участі у «сніданку» Пінчука в Давосі – речник

Президент України Петро Порошенко не братиме участі у «сніданку», організованому Фондом Віктора Пінчука у швейцарському Давосі, повідомляє речник глави держави Святослав Цеголко.

«Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у «сніданку», організованому Віктором Пінчуком він не буде», – повідомив Цеголко.

Під час засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) бізнесмен Віктор Пінчук організовує «український сніданок». На цьому заході традиційно присутні іноземні й українські політики, журналісти, бізнесмени, дипломати. Під час заходу учасники обмінюються думками щодо перспектив розвитку України. Президенти України, коли відвідували Давос, зазвичай були присутні на «українському сніданку».

29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal вийшла стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що викликала хвилю критики.

У підзаголовку статті йдеться: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думку Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: «Компроміси на умовах Росії – це неправильна політика. Один із важковаговиків нової американської адміністрації якось зазначив: «історія вчить, що слабкість породжує зло» (це відомі слова обраного віце-президента США Майка Пенса, сказані ще в перебігу виборчої кампанії – ред.). Такий підхід ніколи ані не приводив до стійкого миру, ані не рятував життя. Радше навпаки, такий підхід завжди підживлює більшу агресію та спричиняє нові людські страждання».

Єлісєєв не погоджується із закликом до компромісів на основі стурбованості. На його думку, страхи та слабкість «підігрівають апетити Росії, провокують ще сильнішу агресію і спричиняють людські страждання».