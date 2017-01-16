Матіос: суд засудив до 8 років ув’язнення колишнього українського військового за держзраду

Дарницький районний суд Києва засудив до 8 років позбавлення волі колишнього заступника керівника Центру підготовки особового складу Військово-повітряних сил і Військово-морських сил України в Криму за державну зраду й дезертирство. Про це написав на своїй сторінці в Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Підполковникові медичної служби, заступникові керівника Центру підготовки особового складу ВПС і ВМС України «Судак» Дарницьким районним судом Києва винесено вирок за скоєння держзради й дезертирство, а також перехід на службу в російську армію в період анексії Криму», – написав він.

За сукупністю скоєних злочинів підполковник отримав 8 років позбавлення волі, зазначив Матіос.

У грудні минулого року прокуратура Криму, яка працює при ГПУ, направила до суду обвинувальні акти стосовно 11 колишніх депутатів Верховної Ради Криму, яких підозрюють у державній зраді.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».