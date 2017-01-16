У Казахстані заарештували колишніх чиновників адміністрації Назарбаєва

У Казахстані заарештували колишнього заступника голови президентської адміністрації Баглана Майлибаєва. Як повідомив Комітет національної безпеки Казахстану, одночасно був заарештований і колишній заступник завідувача відділом внутрішньої політики адміністрації Нурсултана Назарбаєва Микола Галіхін.

Обох заарештованих підозрюють у «незаконному зборі, поширенні і розголошенні державних таємниць».

Суд в Астані санкціонував арешт колишніх співробітників адміністрації президента, обидва перебувають у слідчому ізоляторі.

Це не перше гучне затримання чиновників у Казахстані, які займали високі посади. Нещодавно був узятий під арешт колишній міністр економіки Куандик Бішімбаєв, його підозрюють в отриманні хабарів.

Під арештом пребуває і голова державного пенсійного фонду Руслан Ерденаєв, його звинуватили в розкраданні.

У кінці грудня Комітет національної безпеки повідомляв про затримання і арешт свого колишнього голови Нартая Дутбаєва за підозрою в «розголошенні таємниць». Разом з Дутбаєвим арештовані і кілька дипломатів.