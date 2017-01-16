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16 січня 2017, Київ 17:31
Новини | Міжнародні

У Кремлі підтримують позицію Трампа щодо НАТО

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

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У Кремлі погоджуються з висловлюванням обраного президента США Дональда Трампа, що НАТО є «застарілою» організацією.

«НАТО – дійсно пережиток, ми теж з цим згодні», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков 16 січня, додавши, що метою альянсу є конфронтація.

Раніше Дональд Трамп сказав в інтерв’ю західним ЗМІ, що вважає НАТО застарілим військовим блоком, який країни-учасники належно не фінансують.

Голова МЗС Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння заявою Трампа, наголосивши, що вона суперечить висловленій позиції Джеймза Маттіса, номінованого на посаду міністра оборони США.

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

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