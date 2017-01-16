Адвокат: суд у справі Чийгоза оголосив свідчення потерпілого без його присутності

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму на черговому засіданні у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза оголосив свідчення потерпілого без його присутності в залі суду. Про це 16 січня в Twitter написав адвокат Чийгоза Микола Полозов.

«У зв’язку з неможливістю встановлення місця перебування потерпілого Шлягіна, суд ухвалив рішення оголосити його свідчення», – написав Полозов.

За інформацією адвоката, «свідка Арпатли суд також не зміг знайти. Але його свідчення поки що не будуть оголошені, так як його знайшла захист».

Вранці 16 січня повідомлялося, що в Криму відновили судові засідання у справі Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Раніше кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.