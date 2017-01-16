Геращенко: 18 січня на скайп-конференції обговорять звільнення заручників

18 січня відбудеться скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Ірина Геращенко.

«Українська сторона наполягає на негайному розблокування звільнення заручників, ми вказали на ті реалістичні компроміси, запропоновані ще кілька місяців тому, щоб розблокувати процес звільнення. За ініціативою української сторони, 18 січня відбудеться скайп-конференція за участю представників ТКГ Леоніда Кучми і Мартіна Сайдіка. Звільнення заручників має бути розблоковано – така наша вимога», – написала Геращенко у Facebook 16 січня за підсумками засідання гуманітарної підгрупи в Мінську.

Вона нагадала, що, попри обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в «диверсії», ОРДО й досі тримає неповнолітніх у тюрмі.

«Попри заклик лідерів «нормандського формату» і ТКГ звільнити до нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони й одностронню передачу 15 осіб, звільнення заручників й надалі заблоковане. При цьому представники ОРДЛО заявили, що їхнім жестом доброї волі була передача Тараса Колодія і двох жінок, долю яких разом з усіма іншими заручниками ми неодноразово обговорювали в Мінську. А зараз вони знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення і передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50», – додала Геращенко.

Крім того, за словами представниці України на переговорах, попри те, що вже 20 місяців Україна наполягає на залученні Міжнародного комітету Червоного Хреста до звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти, ця міжнародна організація, «яка має 100-річний досвід звільнення людей і їх пошуку (при цьому ніколи не публікує списки, і ми в цьому питанні також працюємо по міжнародним методикам), не допущена до тюрем на окупованих територіях і в РФ, їм жодного разу не дали можливості зустрітися з українськими заручниками чи передати їм гуманітарний вантаж».

«Україна з перших днів російської агресії на Донбасі активно співпрацює з МКЧХ, надає повну інформацію про списки заручників і зниклих безвісти, допуск до установ пенітенціарної системи, натомість бачимо повну блокаду з іншої сторони», – додала вона.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.