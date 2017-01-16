Геращенко: питання КПВВ на Донбасі пріоритетне і має бути підняте зокрема в ОБСЄ

Відкриття контрольних пунктів в’їзду–виїзду на Донбасі є пріоритетним питанням і має бути підняте зокрема в ОБСЄ, заявляє перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Попри те, що Україна 31 березня 2016 року відкрила КПВВ «Золоте», через деструктивну позицію бойовиків цей пункт і досі не працює, що створює серйозні гуманітарні проблеми жителям Луганщини по обидва боки лінії зіткнення. Ми наполягаємо, щоб питання відкриття КПВВ стало пріоритетним і було підняте в тому числі головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Австрії», – написала Геращенко у Facebook за підсумками зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

Речниця представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання групи в Мінську також виловила жаль з приводу блокування роботи КПВВ «Золоте».

«Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРЛО робота КПВВ «Золоте» залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що в 2016 році Україна збільшила максимально допустиму вагу продуктів, дозволену для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кілограмів, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кілограмів на одну людину», – додала вона.

Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі.

В угрупованні «ЛНР» називали спроби української сторони відкрити КПВВ у Золотому «провокацією». Лідер угруповання Ігор Плотницький нещодавно заявив, що «ЛНР» домагається першочергового відкриття «повноцінних пунктів пропуску» в Станиці Луганській і в Щасті, і тільки після цього готова відкрити КПП в районі Золотого.