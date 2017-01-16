Українська сторона наполягає на дотриманні Мінських угод і нагадує про Дебальцеве – Оліфер

Українська сторона наполягає на дотриманні всього пакета Мінських угод, повідомила речниця представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками сьогоднішнього засідання учасників Тристоронньої контактної групи.

«Ми наполягаємо на дотриманні всього пакета Мінських угод, в тому числі виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

«Українська сторона змушена констатувати: оголошене напередодні новорічних свят перемир’я було зірвано. Досягнуті домовленості про режим припинення вогню не були виконані через бойкотування протилежною стороною», – додала Оліфер.

Востаннє засідання Контактної групи відбулося в грудні минулого року. Згідно з домовленостями учасників групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Україна порушує питання про повернення територій, які, відповідно до перших мінських домовленостей (вересень 2014 року), перебували під контролем Києва, але були з боями захоплені проросійськими бойовиками. Серед них є місто Дебальцеве.