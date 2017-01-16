Поліція Дніпра відкрила 8 проваджень через порушення безпеки під час демонтажу білбордів

Поліція Дніпра відкрила 8 кримінальних проваджень через порушення громадської безпеки під час демонтажу білбордів.

Як повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, загалом було зареєстровано 35 повідомлень, пов’язаних з порушеннями громадської безпеки під час демонтажу, два із них анонімні.

«Досудове розслідування розпочато за 8 фактами, зокрема за частиною 2 статті 296 Кримінально кодексу України (хуліганство), частиною 1 статті 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна ), частиною 1 статті 185 КК (крадіжка), частиною 1 статті 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності ). Також відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, під час демонтажу рекламних конструкцій з 28 грудня 2016 року по 13 січня 2017 року «на охорону публічної безпеки щоденно в дні проведення демонтажу було задіяно від 200 до 280 поліцейських».

Раніше мер Дніпра Борис Філатов звернувся до генпрокурора і міністра внутрішніх справ України з вимогою розібратися зі свавіллям «тітушків» у Дніпрі.

«Містом абсолютно відкрито, за мовчазного сприяння «правоохоронців», пересуваються люди в масках, які б’ють комунальників і трощать техніку. До вечора очікується прибуття ще близько 300 «тітушок» з Кривого Рогу та Запоріжжя. Арсене Аваков, Юрію Луценко, впевнений, що вам час би вже відреагувати», – написав Філатов у Facebook.

Також народний депутат України Андрій Денисенко звернувся до Авакова і Луценка з проханням «розібратися з організованою злочинністю у Дніпрі». Він звинуватив представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» в організації «тітушків», проте у партії ці звинувачення відкинули, а демонтаж білбордів, ініційований мерією, назвали спробою «зводити рахунки з політичними опонентами».