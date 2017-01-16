Штаб АТО: на Донбасі сьогодні один український військовий поранений

У штабі АТО зазначають, що сьогодні в зоні бойових дій на Донбасі один український військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, обстріли позицій українських військових з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксований на всіх напрямках.

За даними штабу, на маріупольському – з гранатометів та стрілецької зброї сепаратисти обстрілювали Павлопіль, Гнутове, Водяне, Красногорівку, Широкине, на луганському – з гранатометів Новозванівку, а на донецькому – з гранатометів обстрілювали Луганське і Миронівське.

Всього станом на 18:00 зафіксовано 17 обстрілів, зазначають у прес-центрі.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про три факти порушення режиму тиші українською стороною за минулу добу. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля населених пунктів Трудівське, Олександрівка, Зайцеве, Спартак.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.