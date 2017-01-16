Майже 730 тисяч гривень доходів отримав Порошенко за банківським вкладом на новорічні свята – #Точно

Під час новорічних свят президент України Петро Порошенко отримав від «Міжнародного інвестиційного банку» дохід у вигляді процентів за банківським вкладом на загальну суму 729 185 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.



Згідно з опублікованою щорічною декларацією за 2015 рік, що була внесена до Єдиного державного реєстру 30 жовтня 2016 року, Порошенко має три банківські вклади – 540 478 гривень, 26 324 870 доларів США та 14 372 євро. Усі три депозити – в «Міжнародному інвестиційному банку», мажоритарними власниками якого на офіційному сайті Національного банку України зазначені Порошенко Петро Олексійович і Кононенко Ігор Віталійович.

У період з 1 січня по 31 березня 2017 року відбуватиметься «друга хвиля» е-декларування. Всі публічні службовці мають внести дані про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за звітний 2016 рік. За невнесення е-декларації або зазначення неправдивої інформації чинним законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.