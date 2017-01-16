Президент Косова звинувачує Белград у провокаціях

Президент Косова Хашим Тачі звинувачує Белград у спробі спровокувати кризу через направлення до Косова потяга з написом «Косово є сербським».

«Сербія готова пожертвувати сербами у Косові задля досягнення своєї політичної і військової мети. Вона це робила так само у Боснії і Герцеговині», – сказав Тачі 16 січня в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сербія покладається на допомогу Росії, тому й потяг їхав з Белграда до Косова. Нічого не стається випадково – все було сплановано», – додав Тачі.

14 січня Сербія вирішила зупинити промо-поїзд, що їхав з Белграда до міста Митровиці (північ Косова) через повідомлення про замінування залізничного полотна у Косові. Після цього президент Сербії Томіслав Ніколич звинуватив косовських албанців у «провокуванні війни».

Поїзд, який Сербія купила у Росії, був пофарбований у кольори сербського прапора із зображеннями церков, монастирів і середньовічних міст, а також написом 21-ю мовою – «Косово є сербським». Ця поїздка мала стати першою із сербської столиці до міста Митровиці у Косово після війни 1998-1999 років.

Белград не визнає за незалежну державу Косово, колишню автономію у складі Сербії, яка проголосила незалежність у 2008 році. Нормалізація відносин двох країн є попередньою умовою для Сербії та Косова на шляху до членства в ЄС, якого прагнуть обидві країни.