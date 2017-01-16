Порошенко обговорив з Меркель і Олландом стан виконання Мінських угод

Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом стан виконання Мінських домовленостей з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента України, у ході телефонної розмови Порошенко, Меркель та Олланд наголосили на необхідності досягнення прогресу у реалізації безпекового блоку Мінських угод, що сприятиме подальшому просуванню на інших напрямах мирного врегулювання.

За повідомленням, під час розмови відзначені зусилля Києва, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку 15 людей та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.

Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.

Восени минулого року керівники держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. Керівники МЗС під часзасідання у «нормандському форматі» не дійшли згоди під час обговорення «дорожньої карти».

Київ, серед іншого, наполягає на тому, що політичні питання неможливо виконувати до виконання питань безпеки. Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів мінських угод – таких як місцевих виборів на цій території і «амністії» бойовиків, – ще до вирішення безпекових і гуманітарних питань.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».