Прокуратура: експертизи підтвердили епілептичний напад Толстошеєва під час ДТП на «Лівобережній»

У прокуратурі Києва заявляють, що висновки повторних експертиз у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди біля станції метро «Лівобережна» у Києві за участі Станіслава Толстошеєва підтвердили результати попередніх експертиз про епілептичний напад підозрюваного.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на експертів, на момент ДТП у водія Толстошеєва стався «раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу із тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля», на момент ДТП Толстошеєв не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

У прокуратурі зазначають, що епілептичний напад у Толстошеєва стався вперше, тобто про можливість його настання останній не міг бути обізнаним.

Водночас у відомстві зазначають, що, враховуючи медичні протипоказання, посвідчення водія Толстошеєва анулювали та знищили у законному порядку, а відповідні відомості внесені до Національної автоматизованої інформаційної системи МВС.

Найближчим часом у кримінальному провадженні буде ухвалене остаточне рішення, додають у прокуратурі.

У Києві у січні 2016 року одна людина загинула і одна опинилася в лікарні, коли автомобіль вилетів на тротуар і протаранив піцерію біля метро «Лівобережна». За кермом був 21-річний Станіслав Толстошеєв, син успішного бізнесмена з Дружківки на Донеччині, який пізніше заявив, що в нього був епілептичний напад і він знепритомнів за кермом. Його адвокати надали відповідну довідку від лікарів.

Згодом у прокуратурі Києва повідомили про закриття кримінального провадження, оскільки результати експертиз підтвердили, що під час ДТП водій перебував у стані, коли він не контролював себе.

Проте генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив скасувати постанову про закриття кримінального провадження щодо смертельної ДТП. У справі призначили повторні експертизи.