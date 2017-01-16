Порошенко закликає голову ОБСЄ реагувати на порушення Москвою прав українців

Президент України Петро Порошенко закликає голову ОБСЄ реагувати на порушення Москвою прав українських громадян на окупованих територіях та сприяти звільненню українських політичних в’язнів і заручників на Донбасі. Про це Порошенко заявив 16 грудня під час зустрічі з міністром закордонних справ Австрії Себастіяном Курцом, який наразі очолює ОБСЄ.

«Маємо кожного дня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути відповідальності за нехтування нормами та принципами міжнародного права, а її надії на послаблення санкційного тиску – марні», – сказав Порошенко, якого цитує його прес-служба.

Президент України привітав намір австрійського головування посилити технічні можливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За його словами, це важливо для контролю за дотриманням режиму припинення вогню та фіксування фактів постачання російських озброєнь та військовослужбовців на Донбас.

В ОБСЄ ще не повідомляли про зустріч Себастіяна Курца з Петром Порошенком.

Себастіян Курц перебуватиме в Україні з робочим візитом упродовж 16-17 січня.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.