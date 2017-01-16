Керрі розкритикував заяви Трампа щодо міграційної політики Німеччини

Держсекретар США Джон Керрі назвав критику обраного президента США на адресу ЄС та канцлера Німеччини Анґели Меркель неприйнятною.

«Думаю, що для обраного президента США неприйнятно втручатися у політику інших країн у досить прямій манері», – сказав Керрі в інтерв’ю CNN.

Він назвав Анґелу Меркель «одним із найсильніших лідерів Європи» і «найважливішим гравцем».

В інтерв’ю виданням Bild і Times, опублікованому 15 січня, Дональд Трамп назвав проведену канцлером Німеччини політику щодо прийому біженців «катастрофічною помилкою», пов’язавши напад на різдвяному ярмарку у Берліні з міграційним кризою. Трамп привітав вихід Великої Британії з ЄС, заявивши, що наплив мігрантів спонукатиме й інші країни залишати ЄС.

Анґела Меркель у відповідь заявила, що ЄС мав відповідальність. «Доля європейців у наших руках», – сказала Меркель у Берліні.

«Особисто я чекаю інавгурації президента США. Після цього ми з ним працюватимемо на всіх рівнях», – додала канцлерка Німеччини.

Президент Франції Франсуа Олланд у відповідь на критику Дональда Трампа заявив, що ЄС «не потребує зовнішніх радників» щодо своїх внутрішніх справ.

«Європа буде готовою продовжувати трансатлантичну кооперацію, але вона базуватиметься на її інтересах і цінностях. Немає потреби у зовнішніх порадах щодо того, що має бути зроблене», – заявив Олланд 16 січня у Парижі перед послом США Джейн Гартлі, яка йде з посади.

Інавгурація Дональда Трампа на посаду президента СШ(А відбудеться 20 січня.