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17 січня 2017, Київ 01:01
Новини | Міжнародні

Керрі розкритикував заяви Трампа щодо міграційної політики Німеччини

Джон Керрі

Джон Керрі

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Держсекретар США Джон Керрі назвав критику обраного президента США на адресу ЄС та канцлера Німеччини Анґели Меркель неприйнятною.

«Думаю, що для обраного президента США неприйнятно втручатися у політику інших країн у досить прямій манері», – сказав Керрі в інтерв’ю CNN.

Він назвав Анґелу Меркель «одним із найсильніших лідерів Європи» і «найважливішим гравцем».

В інтерв’ю виданням Bild і Times, опублікованому 15 січня, Дональд Трамп назвав проведену канцлером Німеччини політику щодо прийому біженців «катастрофічною помилкою», пов’язавши напад на різдвяному ярмарку у Берліні з міграційним кризою. Трамп привітав вихід Великої Британії з ЄС, заявивши, що наплив мігрантів спонукатиме й інші країни залишати ЄС.

Анґела Меркель у відповідь заявила, що ЄС мав відповідальність. «Доля європейців у наших руках», – сказала Меркель у Берліні.

«Особисто я чекаю інавгурації президента США. Після цього ми з ним працюватимемо на всіх рівнях», – додала канцлерка Німеччини.

Президент Франції Франсуа Олланд у відповідь на критику Дональда Трампа заявив, що ЄС «не потребує зовнішніх радників» щодо своїх внутрішніх справ.

«Європа буде готовою продовжувати трансатлантичну кооперацію, але вона базуватиметься на її інтересах і цінностях. Немає потреби у зовнішніх порадах щодо того, що має бути зроблене», – заявив Олланд 16 січня у Парижі перед послом США Джейн Гартлі, яка йде з посади.

Інавгурація Дональда Трампа на посаду президента СШ(А відбудеться 20 січня.

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